HABER

Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre’ye son görev

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 18:26 | Son Güncelleme

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre son yolculuğuna uğurlandı.Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardım istedi.

Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre’ye son görev

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre son yolculuğuna uğurlandı.
Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardım istedi. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca arandı, ancak bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri, Yunus Emre’nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.’nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelendi. Jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A, cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey tutuklanırken, Yunus Emre’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenaze namazı ikindiye müteakip köy camisinde kılındı. Cenaze namazının ardından küçük çocuk Kumlukalan Kabristanı’na defnedildi.

Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre’ye son görev

Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre’ye son görev

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki iki otomobile çarptıÖnüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki iki otomobile çarptı
İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdiİnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.