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Abisinin tecavüzüne uğramış 12 yaşında anne olmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

11.12.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya onu trajik bir olayla tanığında henüz 12 yaşındaydı. Tressa Middleton, Jason adındaki öz abisinin tecavüzüne uğramış, doğum yaptığında uluslararası basın onu manşetlere taşımıştı. Şimdilerde 27 yaşında olan Middleton, eşi Darren ile evliğinden ikinci bir bebeği daha olacağını duyurdu.

Abisinin tecavüzüne uğramış 12 yaşında anne olmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İskoçya'nın Bathgate kasabasında yaşayan Tressa Middleton, 2006'da ilkokuldan ayrıldıktan hemen sonra doğum yaptığı ortaya çıkınca manşetlere taşınmış, günlerce konuşulmuştu.

Tressa o dönem depresyona girdiği ve alkol ve sigara bağımlılığıyla mücadele ettiği için çocuğu sosyal bakıma alındı.

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Yıllar sonra, hikayesinin ardındaki karanlık gerçek çocuğun babasının öz abisi olduğunu ortaya çıkardı. Jason adındaki abi DNA testi sonrası dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ DARREN'DEN İKİNCİ ÇOCUĞU OLACAK

Tressa o zamandan beri eşi Darren ile hayatını değiştirmeye başladı. 2010 yılında ile ilişkisini duyuran Middleton, ilk kez ona bir erkeğin iyi davrandığını söylemişti. Darren'den bir çocuğu olan Tressa ikinci çocuğuna hamile olduğunu Facebook hesabından duyurdu. Arihanna adında bir kızları olan çiftin yine bir kızı olacak.
Tressa, ağabeyini annesinin cenazesinden bu yana görmedi ama çocukken maruz kaldığı cinsel saldırıların acısını hala çekiyor.

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''HER SABAH KALTIĞIMDA VE AKŞAM YATTIĞIMDA ONU DÜŞÜNÜYORUM''

Genç kadın, ilk çocuğunu sosyal hizmetlerin almasından sonra çok kötü günler geçirdiğini söylemiş kızı Arihanna'nın doğumundan sonra şöyle konuşmuştu: Arihanna doğduğu anda saf bir sevinç duydum. Asla başka bir bebeğim olmayacağını düşündüğüm zamanlar oldu, sanki olamazmış gibi. Ama aynı zamanda kendimi çok suçlu hissediyorum çünkü Arihanna benimle ama büyük kızım yanımda değil. Hala her sabah onu düşünüyorum akşam yatarken de son düşündüğüm şey o. Onu çok seviyorum ve her zaman onun annesi olacağım. O olmadan tam anlamıyla mutlu olamam. Arihanna'nın ablasını tanımadan büyümesi kalbimi kırıyor. Bir gün gerçekten tanışabileceklerini umuyorum.

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