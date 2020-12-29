KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Abiye kullanımında aksesuar uyumu nasıl olmalıdır?

Abiye kullanımında aksesuar uyumu nasıl olmalıdır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda Tasarımcısı Pınar Ay, abiye kullanımında aksesuar uyumunun nasıl olmasını gerektiğini anlattı. Saç aksesuarından uzak durun dedi.

Moda Tasarımcısı Pınar Ay, 'Aksesuar yanlış kullanıldığı takdirde çok güzel bir elbise değerini yitirebilir. Elbisede işleme taş ve kristal varsa kesinlikle çok küçük takılar önermekteyim. Özellikle omuz ve yaka kısmında kristal işlemeli olan kıyafetlerde küpe takılmamalı ya da çok minik olmalıdır. Ayakkabı ve çanta uyumunda kontrast renkleri daha fazla tavsiye etmekteyim.

Saks mavisi giyen bir kadının koyu bordo çanta ve ayakkabı giymesi hoş durabilir. Fakat ayakabı ve çanta aynı renk olmalıdır. Saç aksesuarlarını biraz demode bulmaktayım. Gelinlerin haricinde abiye giyen bir kadının saç aksesuarı giymemesi gerektiğini düşünüyorum' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Hastalık habercisi mi? Vücuttaki kırmızı ben...Hastalık habercisi mi? Vücuttaki kırmızı ben...
22 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları...22 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Tuvaletteki sarı lekeleri çıkarıyor, ayna gibi yapıyor!

Tuvaletteki sarı lekeleri çıkarıyor, ayna gibi yapıyor!

Kullandığınız anda etkisini gösteriyor!

Kullandığınız anda etkisini gösteriyor!

Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Bu hareketler yağdan eser bırakmıyor

Şampuanın miktarı bile etkiliyormuş!

Şampuanın miktarı bile etkiliyormuş!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Diğer Haberler

Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?

Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?

Kirpik liftingi nasıl yapılır? Hacimli ve dolgun kirpiklere kolayca sahip olun!

Kirpik liftingi nasıl yapılır? Hacimli ve dolgun kirpiklere kolayca sahip olun!

Kaolin kili maskesi nedir? Sivilceler üzerinde nasıl etkileri vardır?

Kaolin kili maskesi nedir? Sivilceler üzerinde nasıl etkileri vardır?

Çam terebentin yağı nedir? Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?

Çam terebentin yağı nedir? Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?

Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmelidir?

Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmelidir?

Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.