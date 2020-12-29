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Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmelidir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Moda Tasarımcısı Pınar Ay, abiye seçiminde vücut şeklinin önemine dikkat çekerek doğru kıyafetin nasıl seçileceğini anlattı.

Abiye seçerken vücut tipine göre dikkat edilmesi gereken en önemli unsur modeldir. Daha sonra renk ve kumaşın formu gelmektedir. Model ve kalıp, vücutta deformasyon varsa onları kapatacak şekilde olmalıdır.

Harika dikilmiş bir elbiseyi basit bir kumaş öldürebilir. Bunların hepsi bir bütündür. İyi dikim, kaliteli kumaş bir bütün olduğunda çok şık ve doğru kıyafetler olacaktır.

Kilolu kadınlar parlak kumaşlardan uzak durmalıdır. Saten tarzı kumaşlar vücuttaki problemleri ortaya çıkaracaktır.


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