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'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.

'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.
Abla ve kardeşin cenazeleri, öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Dudaklı kardeşlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)

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'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)

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