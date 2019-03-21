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Abla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, savrulup, kendi çevresinde dönen aracın altında kalıp öldü.

Abla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- Yeniden

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, savrulup, kendi çevresinde dönen aracın altında kalıp öldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Kaza, sabahın erken saatlerde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yiğit (27) yönetimindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yol girişindeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, Ahmet Yiğit ve yanındaki ablası Emine Yiğit (31) dışarı fırladı. Yiğit kardeşler, kendi etrafından dönen otomobilin altında kaldı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde abla ve kardeşinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Yiğit kardeşlerin cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelasına çarptıktan sonra kendi etrafında döndüğü ve bu sırada Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit'in araçtan fırladığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Abla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- YenidenAbla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- YenidenAbla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- YenidenAbla- kardeş, içinden fırladıkları otomobilin altında kalıp, öldü (2)- Yeniden

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