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Abla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’nın (37) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Murat Altıok (46), tutuklandı.

Abla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandı

Serkan AKKUŞ- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’nın (37) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Murat Altıok (46), tutuklandı.
Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşuları, 19 Ocak günü eve gitti. Zile basan komşuları, kapıyı açan olmayınca, daha önce eşinden boşanan Sibel Dudaklı’nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Eve gelen Eray Oğuz, içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Salonda dayısını, banyoda ise annesini kanlar içinde bulan Oğuz, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Dudaklı kardeşlerin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü saptadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Sibel Dudaklı’nın eski sevgilisi Murat Altıok'u Çanakkale'de gözaltına aldı.Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Murat Altıok, sorgusunda suçunu itiraf etti. Murat Altıok ilk ifadesinde, ''Sibel Dudaklı ile aramda ilişki vardı. Kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Bu sırada evde olan erkek kardeşi bana hakaret etmeye başladı. Ben de önce Mehmet Ali'yi, ardından da Sibel'i öldürdüm. Bandırma, Edirne ve Tekirdağ'da saklandım. Son olarak Gökçeada'ya geldim, Yunanistan'a kaçacaktım. Yakalandım'' dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Altıok, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ABLA- KARDEŞ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
​Dudaklı kardeşlerin cenazeleri ise, dün öğle vakti Gemlik merkez Asım Kocabıyık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Abla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandıAbla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandıAbla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandı

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