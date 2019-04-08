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Abla kardeşin 'yasak ilişki' sırrı ortaya çıktı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Fatma B. göbek bağı ile boğduğu bebeğini bodruma gömdürdü. Olay, bebeği gömen ve kadının kardeşi olan Mehmet A.'nın çektiği vicdan azabı nedeniyle 6 yıl sonra ortaya çıktı.

Gaziantep'te 2013 yılında yaşanan olayda iddiaya göre, 16 yaşında olan ve tekstil atölyesinde çalışan Fatma B. buradaki patronu F.H. ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kaldı. Evde doğum yapan Fatma B. bebeğini göbek bağı ile boğarak öldürdü. Cesedin kokmaması için 3 gün boyunca evdeki buzdolabında saklayan Fatma B, o zamanlar 14 yaşında olan kardeşi Mehmet A.'dan yardım istedi. Mehmet A, cesedi evin bodrumuna gömdü.

VİCDAN AZABINA DAYANAMADI, İHBAR ETTİ!

Yaşanan feci olayın ardından 6 yıl sonra Mehmet A, çektiği vicdan azabına dayanamayarak, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğüne gitti. Çektiği vicdan azabı nedeniyle yaşananları itiraf eden Mehmet A.'nın ifadesi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri harekete geçti.

BEBEĞİN KEMİKLERİ BULUNDU!

Ekipler, savcılık izinlerinin ardından Mehmet A.'nın söylediği adreste bulunan evin bodrumunda kazı çalışması başlattı. Şahsın gösterdiği bölgede kazı yapan ekipler, kısa sürede bebeğin kemiklerine ulaştı. Mehmet A.'yı gözaltına alan ekipler, 3 yıl önce evlenen ve Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan Fatma A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

Evli ve 2 çocuk annesi Fatma B. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep yasak ilişki

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