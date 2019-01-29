HABER

Abla ve kardeşini öldüren eski sevgili tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, eski sevgilisini ve kardeşini öldürüp Yunanistan’a kaçmaya çalışan şüpheli, nefes kesen 950 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, eski sevgilisini ve kardeşini öldürüp Yunanistan’a kaçmaya çalışan şüpheli, nefes kesen 950 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Katil zanlısı M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 7 Ocak tarihinde, Gemlik’in Eşref Dinçer Mahallesi’nde, Sibel Dudaklı’nın kardeşi Mehmet Ali Dudaklı ile beraber yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte abla-kardeş evde oturdukları sırada, Sibel Dudaklı’nın eski sevgilisi M.A. geldi. Kıskançlık yüzünden başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgaya Mehmet Ali Dudaklı da karışınca, M.A, belinden çıkarttığı bıçakla önce kardeşini ve sonra eski sevgilisini boynundan bıçaklayarak kayıplara karıştı. 13 gün sonra, abla-kardeşe ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, 19 Ocak Cuma günü girdikleri evde, abla ve kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine Cinayet Büro dedektifleri ve Gemlik Asayiş Şube ekipleri katil zanlısını belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelinin Sibel Dudaklı’nın eski sevgilisi olan M.A. olduğunu tespit eden ekipler, bin 200’e yakın güvenlik kamerasını inceledi.
Katil zanlısı M.A.’nın cinayeti işledikten sonra ilk Bandırma, daha sonra Edirne ve Çanakkale’ye gittiği, Gökçeada’dan Yunanistan’a kaçağı belirlendi. Ekipler şüpheliyi Gökçeada’da yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre mahkemeye çıkarılan şüpheli M.A.’nın suçunu kabul ettiği ve emniyetteki ifadesinde, "Sibel’le aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. O sırada evde bulunan erkek kardeşi de kavgaya karıştı. Cinnet geçirdim. Önce kardeşini, sonra onu öldürdüm. Planım Yunanistan’a kaçmaktı ama olmadı yakalandım’’ dediği öğrenildi. Katil zanlısı M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan abla ve kardeşin cenazeleri, geçtiğimiz gün Asım Kocabıyık Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığına defnedildi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Silivri’de fabrika yangınıSilivri’de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.