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Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da tartıştığı ablası Cansel Ş.

Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan genç, polisin takibiyle yakalandı.
16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.
Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı. Cane Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı

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