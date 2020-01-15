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  4. Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D., adliyeye sevk edildi.

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D., adliyeye sevk edildi.
Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, geçen 17 Kasım günü yaşanan olayda, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Polis memuru U.D., ablası ile eniştesine tabancayla peş peşe ateş etti. Ardından da kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.
NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ
Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonunda U.D.'nin sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlik bilgileriyle Niğde'de bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen U.D., bugün öğle saatlerinde, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişinde üzerinde beyaz çelik yelek bulunan U.D., gazetecileri görünce başında bulunan bereyle yüzünü kapatmaya çalıştı. U.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

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