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  4. Ablası kaynanası oldu! Gelinim Mutfakta'daki akrabalık ilişkisi kafaları karıştırdı!

Ablası kaynanası oldu! Gelinim Mutfakta'daki akrabalık ilişkisi kafaları karıştırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.09.2024 13:00
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Aslı Hüner'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında herkesi şoke eden bir açıklama geldi. Yarışmacı gelin ablasının kaynanası olduğunu söyleyince anlattıkları akrabalık ilişkileri kafaları karıştırdı. Seyirciler ve stüdyodakiler matematik problemi gibi ilişkilerini çözmeye çalıştı.

Ablası kaynanası oldu! Gelinim Mutfakta'daki akrabalık ilişkisi kafaları karıştırdı!

Gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği kaynanaların ise yapılan yemekleri değerlendirdiği Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi yarışmacılarla başladı. Daha önce Gelin Evi'nin sunan Aslı Hüner, bu sezon Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlendi.

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Sık sık yarışmacıların açıklamaları ve tarzları gündem olan program şimdi de bir yarışmacının akrabalık ilişkisi kafaları karıştırdı.

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ABLASI KAYNANASI OLDU!

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından olan Cemile ve Nazar'ın akrabalık ilişkileri sosyal medyada gündem oldu. Kaynana Cemile, "Çok mantıksız bir şey. Kim ayrıldığı eşinin evlendiği kadının kardeşiyle, eski eşinin baldızıyla oğlunun evlenmesini ister ya? Bu benim hâlâ bir tarafımda yara kaldı." deyince herkes bu ilişkiyi çözmeye çalıştı. Nazar ise ablasının kayınvalidesi olduğunu söyledi. Kaynana Cemile, "Türkiye'de hiç erkek kalmamış gibi gelip benim oğlumla evlenmesi tek suçu." diyerek Nazar'ı istemediğini programda belirtti.

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"Biz eşimle tek başımıza bir yere gelmeye çalışıyoruz. Sevgimizle çok şey başarmaya çalışıyoruz." diyen Nazar'ı aslında kayınpederi görüyor ve 'Aralarını yapalım.' diyor. Nazar, kayınpederinin hem gelini hem baldızı oluyor.

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