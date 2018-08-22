Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusu oldu

Ablasının acı çekmesine dayanamadığını dile getiren Göktürk, "Benim dokum uyuşunca ablama bayram hediyesi olarak karaciğerimden bir parça verdim. Ablam ve bizler iki bayramı birden yaşıyoruz. Ailece sevinç içindeyiz, anlatılmaz bir mutluluk." diye konuştu.

Yusuf Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasının yaklaşık 6 yıldır karaciğer hastası olduğunu, son dönemde de durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde baba Mehmet ile anne Nasire Göktürk'ün dokuları uyuşmayınca, hastanın kardeşi 21 yaşındaki Yusuf Göktürk karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu.

Kızlarının tedavisi için Malatya, Gaziantep ve Ankara'daki çeşitli hastanelere giden aile, sonuç alamayınca Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Kardeşinin karaciğeriyle hayata tutunan Fadile Göktürk ise rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır çok acı çektiğini belirtti.

Hastalığının çok ilerlediği anlatan Göktürk, şöyle konuştu:

"Hastalığım nedeniyle doktorlar organ nakli olmam gerektiğini fakat tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Son günlerde iç kanamam artınca buraya geldik. Sağ olsun hemen ilgilendiler. Kardeşim karaciğerini bağışladı. Benim için bayram hediyesi oldu. Kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayata tutunduğum için çok mutluyum. İkinci defa dünyaya geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum."

Baba Mehmet Göktürk de çok mutlu olduklarını vurgulayarak, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Anne Nasire Göktürk ise hastane çalışanlarına teşekkür ederek, "Anlatılamaz bir mutluluk içindeyiz. Kızım sağlığına kavuştu. Kurban Bayramı hediyesi çocuklarım oldu. Kızım ve oğlumun sağlığı çok iyi. İçimden ağlamak geliyor. Bize bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda hep birlikte evimize döneceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.