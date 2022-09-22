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Ablasına ev sattı hayatının şokunu yaşadı! 'Arkamdan hançer sapladı' diyerek isyan etti

22.09.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ablasına babalarından miras kalan 3 evi satan Birol Aras hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre 1 milyon TL değerindeki evleri için ablasından ilk başta 31 bin TL alan Aras, imzayı atıp tapuları verdi. Paranın geri kalanını ablasından isteyen Aras, aldığı yanıta inanamazken "Arkamdan hançer sapladı" dedi.

Ablasına ev sattı hayatının şokunu yaşadı! 'Arkamdan hançer sapladı' diyerek isyan etti

Babasından miras kalan Gümüşhane'deki 3 evi ablasına satan Birol Aras "Arkamdan hançer sapladı" dedi. İddiasına göre 1 milyon TL değerindeki evleri satıp başka bir şehre yerleşmek isteyen Aras, bunun için en güvendiği insanla yani ablasıyla görüştü.

"ELLERİMLE VERDİM" DİYEREK İSYAN ETTİ

"Ellerimle verdim, attım imzayı. 31 bin TL verdi." diyen Aras'ın iddiasına göre abla ödemenin geri kalan kısmını yapmadı ve "Evlerin ederi bu kadar" dedi.

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ABLA İDDİALARI KABUL ETMEDİ: BORCUM YOK

İddiaların hedefindeki abla ise kardeşini suçladı. Telefonla ulaşılan abla yaptığı açıklamada "Ben onun parasını verdim. Benim ona borcum yok." dedi.

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Show Haber'de yer alan habere göre; telefonda kardeşine hakaretler yağdıran abla "Seni var ya! Allah tepenin üstüne dikecek. Ş...." diye seslendi.

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"SENİ ABLA BİLDİM, CAN DEDİM CANAN DEDİM"

İddiasına göre kardeş kazığı yiyen Aras ise ablasına böyle seslendi;

"Bu terbiyesiz bir kadın. Al paranı ver tapumu. Lütfen ya evlerimi geri ver ya da paramı ver. Bu hak hukuk değil. Kardeşini sokaklara atmak senin hoşuna mı gidiyor? Ben uyuyamıyorum evimde. Ben seni abla bildim, can dedim canan dedim. Yerimi güvendim ona verdim. O beni dolandırdı."

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane dolandırıcı kardeş
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