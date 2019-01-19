Ablasından boşanmak üzere olan eniştesi tarafından öldürüldü iddiası

Bursa?nın Gemlik ilçesinde Ali Görçin (35) sokak ortasında tabancayla arkadan ateş edilerek öldürüldü. Görçin'e ateş eden kişinin, ablasından boşanma aşamasında olan eniştesi Bayram D. olduğu iddia edildi.

Olay akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak?ta meydana geldi. Ali Görçin?e sokakta yürüdüğü esnada arkasından ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunların sonucunda Ali Görçin, kanlar içerisinde kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de olay yerine gelerek bilgi aldı. Ali Görçin?in ablası ile eniştesinin boşanmak üzere olduğu ve aralarındaki husumet nedeniyle eniştesi tarafından vurulduğu iddia edilirken, saldırgan 06 BBD 209 plakalı otombile binerek olay yerinden kaçtı.Emniyet ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

