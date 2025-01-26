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  4. Ablasından telefon gelince eve koştu! Eniştesini 3 yerinde vurarak öldürdü

Ablasından telefon gelince eve koştu! Eniştesini 3 yerinde vurarak öldürdü

26.01.2025 09:34
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Kağıthane’de boşanma aşamasında olan Şahin Ekmen (48) ve eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine kadın kardeşi Kerem Emir K.'yı aradı. Ablasından aldığı telefonla eve giden Kerem Emir K., burada eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Kerem Emir K., yanında getirdiği silahla eniştesini 3 yerinden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, Kerem Emir K., saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ablasından telefon gelince eve koştu! Eniştesini 3 yerinde vurarak öldürdü

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bulunan bir binanın 4’üncü katında meydana geldi.

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ABLASININ TELEFONUYLA EVE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Şahin Ekmen ile eşi arasında tartışma çıktı. Ablasının telefonla haber vermesi üzerine kardeşi Kerem Emir K. eve geldi.

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ENİŞTESİNİ 3 YERİNDEN VURDU

Burada eniştesi Şahin Ekmen ile Kerem Emir K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahını çeken Kerem Emir K. ablasının gözü önünde eniştesi Şahin Ekmen’e ateş açtı. Göğsünün altından, karın boşluğundan ve bacağından 3. kurşunla ağır yaralanan Şahin Ekmen, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kerem Emir K. ise evden çıkarak kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin Ekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

POLİS SAKLANDIĞI YERE BASKIN YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kerem Emir K.’nın Eyüpsultan’da olduğunu tespit etti. Saklandığı adrese baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Kerem Emir K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Kerem Emir K., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kağıthane enişte
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