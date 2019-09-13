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Ablasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandım

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

ADANA'da, ablası Sultan Bilen'i (34), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ali Bilen'in (24), "Ablamı hırsız sandım" dediği öğrenildi.

Ablasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandım

ADANA, (DHA)- ADANA'da, ablası Sultan Bilen'i (34), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ali Bilen'in (24), "Ablamı hırsız sandım" dediği öğrenildi.
Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ali Bilen, sabah saatlerinde eve gelerek ablası Sultan Bilen'i bıçakladı. Ağır yaralanan Bilen olay yerinde öldü. Cinayetin ardından şüpheli, binadan çıkarken ev sahibi Zübeyde T.'ye, "Ablamı bıçakladım, ambulans çağırın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleyi ablukaya aldı. Mahallede bulunan bir oduncuda gizlenen Bilen, suç aleti bıçakla yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü ablasını hırsız sandığını söyledi.
Ali Bilen'in emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Ablasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandımAblasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandımAblasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandımAblasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Hırsız sandım

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