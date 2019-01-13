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Ablasını başından vurup, öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sinan G.

Ablasını başından vurup, öldürdü

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 553 Sokak'ta meydana geldi. Sinan G. evlerinde, evli ablası Suzan Keleş'i tabanca ile ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suzan Keleş'in öldüğü belirlendi. Ailesi, cinayeti Sinan G.'nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu.
Sinan G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Ablasını başından vurup, öldürdüAblasını başından vurup, öldürdüAblasını başından vurup, öldürdüAblasını başından vurup, öldürdü

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