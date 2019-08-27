HABER

Ablasını bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşe tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'daki dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), bıçaklayarak ağır yaralayan ardından da pişman olup yardım isteyen Yusuf Y.(21), tutuklandıktan 7 ay sonra tahliye edildi.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL'daki dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisine kaçan ablası C.Y.'yi (25), bıçaklayarak ağır yaralayan ardından da pişman olup yardım isteyen Yusuf Y.(21), tutuklandıktan 7 ay sonra tahliye edildi. Olay, 23 Ocak günü Erzurum'un Tortum ilçesindeki dağlık alanda meydana geldi. Batmanlı Yusuf Y., İstanbul'da yaşayan ablası C.Y.'nin dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisi B.D.'nin yanına kaçtığını öğrendi. Ardahan'a gelen Yusuf Y., ablasını İstanbul'a geri götürmek için ikna etti. İki kardeş İstanbul otobüsüne bindi. Ancak Yusuf Y., Tortum ilçesinde mola veren otobüsten ablasını indirdi. "Tepenin arkasında havalimanı var. İstanbul'a uçakla gideceğiz" diyerek, ablasını dağlık alana götürdü. Burada da "Namusumuzu lekeledin" diyerek, bıçakladı. Ablasını karın ve bel kısmından 3 bıçak darbesiyle yaralanan Yusuf Y., kanı görünce pişman oldu. Hemen mola verilen yere koşup, yardım istedi. Ağır yaralı abla, ihbar üzerine gelen ambulanla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alındı. Tutuklanan Yusuf Y.'nin mola alanına yardım istemek için geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Abla C.Y. yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken Yusuf Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan gönüllü vazgeçtiği için 'kasten yaralama' suçundan 8 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında Yusuf Y. ablasına zarar vermek istemediğini, pişman olduğunu söyledi. Abla C.Y. de kardeşi ile aralarında çıkan tartışma sonrası Yusuf Y.'nin kendisini bıçakladığını belirterek, "Kardeşim bana 'Sen buraya niçin geldin? Bizi rezil ettin' dedi. Aramızda tartışma yaşandı. Bıçaklanmadan önce ben Yusuf'a küfür ettim ve taş attım. Bunun üzerine kardeşim beni bıçakladı. Sonra bana yardım etti, ambulans çağırdı. Vurduktan sonra da pişman olmuştu. Şikâyetçi değilim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Y., "Yanıma gelerek, 'Kız kardeşimi bıçakladım. Ölüyor, yardım edin' dedi. Gösterdiği yere gittiğimizde bir bayan beline bir şey bağlamıştı. Taşın üzerinde oturuyordu, bilinci açık ve konuşuyordu. Hatta 'şikâyetçi değilim' gibi şeyler söylüyordu. Sanık yanıma geldiğinde yüzünde pişmanlık ifadesi, kaygılı bir hali vardı. Vicdanı rahatsızdı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Yusuf Y.'yi 'tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, tutuklamanın ceza değil tedbir oluşu ve delillerin toplanmış olması' nedenleriyle yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Mahkeme ayrıca sanığa, her pazar 08.00 -17.00 saatleri arası bulunduğu yerdeki kolluk birimine imza atması yönünde adli kontrol getirdi. Sanık avukatı Ahmet Ozan Öztürk, müvekkilinin tahliye edilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, Yusuf Y.'nin olay sonrası ablasına yardım ederek, etkin pişmanlık gösterdiğini bu nedenle de ceza oranının değişeceğini belirtti.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Moskova’da tarihi manastırda yangınMoskova’da tarihi manastırda yangın
Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandıKadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.