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Ablasını döven eniştesine, 'seni yakarım' deyince öldürülmüş

05.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tartıştığı kayınbiraderi Mesut Yılmaz’ı (28) pompalı tüfekle öldüren Mehmet Olgun (42), yakalandı. Tartışmanın, Mehmet Olgun'un eşi Feride Olgun'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz’ın da eniştesine “Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım” dediği için çıktığı belirtildi.

Ablasını döven eniştesine, 'seni yakarım' deyince öldürülmüş

Olay, 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut Yılmaz ile eniştesi Mehmet Olgun arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mahalledeki tren hattı yakınında buluşan Yılmaz ve Ongun arasında tartışma, burada devam etti. Tartışma sırasında Mehmet Olgun, yanında getirdiği pompalı tüfekle Yılmaz’a iki el ateş edip kaçtı. Göğsünden ve koltuk altından vurulan Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mesut Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Olgun ile yanındaki ağabeyi Yusuf Olgun'u Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına aldı.

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ABLASINI DARBETMEMESİNİ SÖYLEMİŞ

Tartışmanın, Mehmet Olgun'un eşi Feride Olgun'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz’ın da eniştesine “Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım” dediği için çıktığı belirtildi. Feride Olgun'un ifadesinde, “Çok kıskançtı. Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu” dediği ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Olgun tutuklandı, ağabeyi Yusuf Olgun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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