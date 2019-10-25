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Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 06:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat  polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

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