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Ablasını döven yeğenini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

KONYA’da annesi Hülya Erdil'i döven Berkehan Oluk (20), çıkan kavgada dayısı Uygar Erdil tarafından bıçaklandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da annesi Hülya Erdil'i döven Berkehan Oluk (20), çıkan kavgada dayısı Uygar Erdil tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Hülya Erdil, polise oğlunu kendisinin bıçakladığını söyleyerek suçu üstlenmek istedi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta meydana geldi. Berkehan Oluk, iddiaya göre bir süre eşinden boşanan annesi Hülya Erdil'i, çıkan tartışmada dövdü. Erdil'in kardeşi Uygar Erdil, olayı öğrenip anne- oğulun yaşadığı eve gitti. Burada Oluk ve dayısı Erdil arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uygar Erdil, yanındaki bıçakla Berkehan Oluk’u vücudunun iki yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Berkehan Oluk, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından Hülya Erdil, polis merkezine giderek kendisini dövdüğünü öne sürdüğü oğlu Berkehan Oluk'u, bıçakladığını söyleyerek teslim olmak istedi. Berkehan Oluk ise polislere, kendisini bıçaklayanın dayısı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dayı Uygar Erdil’i gözaltına aldı. Uygar Erdil, basın mensuplarının 'yeğenini neden bıçakladın?' sorusuna, "Yeğenim beni dövdü. Boğuşurken yaralandı. Aramızda miras davası falan yok" diye cevap verdi. Erdil, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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