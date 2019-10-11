HABER

Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Güngören’de 28 Haziran 2018’de ablasını öldürerek intihar süsü veren Bilal Takır’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

Güngören’de 28 Haziran 2018’de ablasını öldürerek intihar süsü veren Bilal Takır’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık Takır’a iyi hal indirimi yaparak cezayı müebbet hapse çevirdi.
Güngören’de 28 Haziran 2018’de ablası Hatice Uzun’u aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldüren ve olaya intihar süsü veren Bilal Takır’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı suçun haksız tahrik altında işlendiğini söyleyerek indirim uygulanması talebinde bulundu.
Karardan önce son savunması sorulan Bilal Takır ise ölenin ablası olduğunu söyleyerek “Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm” dedi.
Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti sanık Bilal Takır’ın ablasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak Takır’ın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 28 Haziran 2018’de Güngören’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Tozkoparan Mahallesi’ne intihar ihbarı üzerine giden polis ekiplerinin Hatice Uzun’un (34) cansız bedenini buldukları açıklanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken maktül Hatice Uzun’un kardeşi Bilal Takır’ın, 2 Temmuz 2018’de 155 ihbar hattını arayarak “Bacımı öldürdüm, gelip beni alın” dediği de aktarılmıştı. Bilal Takır alınan ifadesinde ablasının ikametine gittiğini, burada ablası ile arasında tartışma yaşadığını ve ablasının boğazını sert bir şekilde sıktığını anlatmıştı. Bilal Takır, ardından namaz kıldığını ve intihar süsü verdiğini açıklamıştı. Hatice Uzun’un ölümüne ilişkin aldırılan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda 2 çocuk annesi kadının ‘boyun basısı’ sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. İddianamade Bilal Takır’ın ‘kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
16 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti16 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldüSüt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.