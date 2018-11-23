Ablasını öldüren zanlı adliyede

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde ablası Günay Torun'u öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Halil K. ile olaya karıştığı öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ve cinayetten sonra kaçtığı Karacabey'de kaldığı evin sahibi Serkan T., adliyeye sevk edildi. Gemlik ilçesinde dün meydan gelen olayda, ablası Günay Torun'u evinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü öne sürülen Halil K. ile birlikte olayda kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ve cinayetten sonra kaçtığı Karacabey ilçesinde yakalandığı evin sahibi Serkan T. polis ekiplerince gözaltına alınarak Gemlik'e getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında, sağlık raporlarının ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

