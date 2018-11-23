Ablasını öldüren zanlı adliyede (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşi Halil K.'nin tabancayla vurarak öldürdüğü Günay Torun'un cenazesi, morgdan alınarak öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'ne getirildi. Torun'un cenazesi, burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine götürülerek Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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