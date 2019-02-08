Ablasının altınlarını çalan zanlı tutuklandı

Adana'da kendisine misafirliğe gelen ablasının evine giderek 80 bin liralık altın çaldığı öne sürülen kardeş tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Esma Hatib, eşi Mustafa Najjar ile kardeşi Ahmed Hatib'in evine misafirliğe gitti.

Evine döndüğünde yatak odasındaki dolapta bulunan 80 bin lira değerindeki altın kolye, bilezik, küpe, yüzük ve bilekliklerinin çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gönderilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin kapısında zorlama olmadığını belirledi.

Bunun üzerine aile bireyleriyle görüşen polis, Esma Hatib'in kardeşi Ahmed Hatib'in hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.

Ekipler, kendisine misafirliğe gelen Esma Hatib'in çantasından anahtarlarını alan Ahmed Hatib'in, eve giderek altınları aldığı, daha sonra bir arkadaşına bırakarak tekrar evine döndüğünü saptadı.

Altınları bırakıldığı yerden alan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, altınları Esma Hatib'e teslim etti.

