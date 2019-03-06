HABER

Ablasının defninden 2 saat sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Kalaycı'nın (77) kardeşi Abdul Usta (75) ablasının toprağa verilmesinden 2 saat sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.  İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören Rizeli Perihan Kalaycı önceki gün hastanede hayatını kaybetti.

Ablasının defninden 2 saat sonra öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Kalaycı'nın (77) kardeşi Abdul Usta (75) ablasının toprağa verilmesinden 2 saat sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.
İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören Rizeli Perihan Kalaycı önceki gün hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da dün defnedilen Perihan Kalaycı'dan 2 saat sonra kendisi de aynı şehirde yaşayan kardeşi Abdul Usta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtığı teşhisi konulan Usta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünden birkaç saat önce ablası Perihan Kalaycı'nın toprağa verildiği mezarlıktaki akrabaları için dua ederken fotorafı çekilen Usta'nın bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da açılışlara katıldıHakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da açılışlara katıldı
Beykoz'da kumaş yüklü TIR devrildiBeykoz'da kumaş yüklü TIR devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.