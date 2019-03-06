Ablasının defninden 2 saat sonra öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Kalaycı'nın (77) kardeşi Abdul Usta (75) ablasının toprağa verilmesinden 2 saat sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören Rizeli Perihan Kalaycı önceki gün hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da dün defnedilen Perihan Kalaycı'dan 2 saat sonra kendisi de aynı şehirde yaşayan kardeşi Abdul Usta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtığı teşhisi konulan Usta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünden birkaç saat önce ablası Perihan Kalaycı'nın toprağa verildiği mezarlıktaki akrabaları için dua ederken fotorafı çekilen Usta'nın bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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