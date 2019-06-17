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Ablasının evinde gördüğü kişiyi tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.S.Ş.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.S.Ş. (17), yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin evinde karşılaştığı ve tanımadığı A.P.'yi (22) pompalı tüfekle yaraladı. Kaçan M.S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.Ş., yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin oturduğu evde A.P.'nin olduğunu öğrendi. Pompalı tüfek alarak ablasının evine giden M.S.Ş., A.P. ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle A.P.'yi pompalı tüfekle ayağından yaralayan M.S.Ş. kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı A.P.'yi olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan A.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. L.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan M.S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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