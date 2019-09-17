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Ablasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ablasının iş arkadaşı Burak Sabuncu'yu (24) iş çıkışında yürürken bıçaklayarak öldüren Talha U., adliyeye sevk edildi.

Ablasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyede

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de ablasının iş arkadaşı Burak Sabuncu'yu (24) iş çıkışında yürürken bıçaklayarak öldüren Talha U., adliyeye sevk edildi. Talha U. ifadesinde, evli olan Burak Sabuncu'yu ablasıyla arkadaşlık ettiği için öldürdüğünü söylerken, cinayet anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesinde meydana gelen olayda, baharatçı dükkanından tezgahtar olarak çalışan Burak Sabuncu, iş çıkışı yanındaki iki arkadaşıyla yolda yürüdükleri sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından ve karnından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sabuncu, hastaneye kaldırıldı. Sabuncu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Talha U., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
'ABLAMLA ARKADAŞLIK ETTİĞİNİ DUYDUM, UYARDIM'
Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Talha U. ifadesinde "Ablam ve Burak aynı dükkanda çalışıyorlar. Burak'ın ablamla arkadaşlık ettiğini duydum ve uyardım. Aralarındaki arkadaşlığın sürdüğünü öğrenince iş çıkışlarını bekledim. Birlikte iş çıkışı beraber yürüdüklerini görünce bıçakla saldırdım" dedi. Talha U., sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili Talha U.'nun ablası A.U'nun da ifadesine başvuruldu.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Burak Sabuncu ve birisi A.U. olan iki arkadaşı yolda yürürken, arkadan hızla koşarak gelen Talha U. tarafından defalarca bıçaklandığı görüldü. Talha U.'nun, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçması görüntüde yer aldı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Burak Sabuncu'nun cenazesi, Ziya Gökalp mahallesindeki camide bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Ablasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyedeAblasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyedeAblasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyedeAblasının iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyede

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