Ablasının kardeşi!

20 yaşındaki Moss'un 44 yaşına gelen ablası Kate'in yerini alacağına da birçok kişi kesin gözüyle bakıyor.

Arkadaşlarıyla birlikte bir teknede düzenlenen partiye katılan Moss ve Blackwell daha sonra kumsala dönüp eğlencelyi orada sürdürdü. İki arkadaşın Barbados tatilinden de objektiflere bu kareler yansıdı.