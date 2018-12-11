MAGAZİN

Ablasının kardeşi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un kardeşi Lottie ablasının yerine aday gibi görünüyor.

Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un daha sonraki evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, moda dünyasında hızla yükseliyor.

Lottie Moss

20 yaşındaki Moss'un 44 yaşına gelen ablası Kate'in yerini alacağına da birçok kişi kesin gözüyle bakıyor.
Lottie Moss, hafta sonu Barbados'ta yakın arkadaşı Emily Blackwell ile birlikte plajda görüntülendi.
Arkadaşlarıyla birlikte bir teknede düzenlenen partiye katılan Moss ve Blackwell daha sonra kumsala dönüp eğlencelyi orada sürdürdü. İki arkadaşın Barbados tatilinden de objektiflere bu kareler yansıdı.
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Kate moss Lottie Moss

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