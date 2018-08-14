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AB’li Parlamenterlerden Türkiye’ye Destek

14.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nun partiler üstü bir platformu olan Türkiye Forumu’ndan, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama geldi. Açıklamada “Diplomatik krizi kaygıyla izliyoruz” denildi, müreffeh, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye’nin AB için de önemli olduğu dile getirildi

AB’li Parlamenterlerden Türkiye’ye Destek

Trump yönetiminin Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkarması ve iki bakana yaptırım kararı Avrupa Birliği’nin de gündeminde. Avrupa Parlamentosu’nun partiler üstü bir platformu olan Türkiye Forumu’ndan Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “ABD ve Türkiye arasında gittikçe derinleşen diplomatik krizi kaygıyla izliyoruz. Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararının zaten krizde olan Türk ekonomisi üzerinde önemli etkisi olacak” denildi. Avrupa Birliği’nin “ulusal güvenlik kaygılarına dayanarak uygulanan bu gümrük vergilerini” meşru olarak görmediği ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı bulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türk Lirası’nda ciddi değer kaybının Türk tüketicileri derinden etkilediği vurgulandı. Türkiye’nin ekonomik istikrarsızlığının kimsenin çıkarına olmadığının da altı çizildi. Yazılı açıklamada “AB’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olarak, ekonomik açıdan müreffeh, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye bizim de çıkarımıza” ifadesi kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu açıklamada siyasi konular ve insan haklarına ilişkin kaygıların uygun kanallar aracılığıyla ele alınması gerektiği belirtildi. “İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye’yi sorunları yapıcı ve diplomatik diyalog ile çözmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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