Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim

NUR EBU IYŞE - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka nedeniyle bölge dışına çıkamayan Gazzeli cerrahlara yerinde eğitim vererek mesleki becerilerine katkı sağlıyor. İsrail'in on yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı abluka, birçok alanda olduğu gibi Filistinli doktorların meslekte kendilerini geliştirmeleri önünde de engel teşkil ediyor. Bölgedeki doktorları dışarı çıkaramayan Kızılhaç Komitesi alanında uzman 6 cerrahı bu eğitimi vermek üzere Gazze'ye getirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının, sadece Filistinlilerin seyahatini ve hasta nakillerini değil, doktorların mesleki yeterliliklerini artırma girişimlerini de etkilediğini vurguladı. - Filistinli cerrahlara Gazze'de eğitim Abluka engeli nedeniyle Filistinli doktorlara yönelik eğitimleri Gazze'de yapma kararı alan ICRC, 25 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde "çatışma ve olağanüstü durumlarda sınırlı imkanlar altında ilk müdahale ve hastanelere gelen vakaları idare" konulu eğitim programı gerçekleştirdi.

Gazze'den 23 cerrahın katıldığı programda, cerrahi alanındaki son gelişmeler ile pratik tecrübeler paylaşıldı. AA muhabirine konuşan kıdemli ICRC cerrahlarından Marco Baldan, "Kızılhaç, son yıllarda Filistinli cerrahlara Gazze dışındaki eğitimlere katılmaları için davetler gönderdi. Ancak cerrahlar Gazze dışına çıkma izni alamadıkları için bu eğitimlere katılamadı." dedi. - Sağlık sektörü birçok sorunla boğuşuyor Gazze'de sağlık

sektörünün; ekonomik kriz, sınır kapılarının insanların ve ürünlerin geçişine

kapatılması gibi önemli sorunlarla boğuştuğunu aktaran Baldan, Sağlık

Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının yetersiz olduğuna, dolayısıyla bunun

hastalara verilen hizmeti de etkilediğine işaret etti. Doktorların ve cerrahların

acil durumlar ve yaralanmalara müdahalede yeterliliklerini geliştirmelerini

sağlayacak konferans, sempozyum ve eğitimlere katılmak için seyahat etmelerinin

sınırlandırıldığına dikkati çeken Baldan, bu zorlukların yanı sıra Sağlık Bakanlığında yaralıların

bakımı için gereken teknoloji ve ekipmanında bulunmadığını belirtti.

Gazze’deki sağlık çalışanlarının kısıtlı

imkanlara rağmen hastalar ve yaralılar için insani görevlerini yerine

getirdiklerini vurgulayan Baldan, 5 meslektaşıyla birlikte verdikleri eğitimlerde, gerçek kurşun

veya patlayıcının isabet etmesi sonucu oluşan kritik vakalara müdahale konusuna yoğunlaştıklarını belirtti. Baldan, eğitime katılanlardan 7'sinin ileride diğer cerrahlara bu eğitimi verebilecek seviyeye geleceğini ifade etti. - Yaralıların durumu Büyük Dönüş Yürüyüşü

gösterilerinden hastanelere getirilenlerin hayati tehlikeye neden olan yaralar aldığına dikkati çeken Baldan, bu kişilerin çoğunun gerçek

ya da plastik mermiyle yaralandığını belirtti. Kol ve bacaklarından yaralananların

durumunun komplike olduğunu, uzuvlarını kaybetmemeleri için bir dizi ameliyata ihtiyaç duyduklarını aktaran Baldan, şunları kaydetti: "Ameliyatların tekrarlanması, Sağlık Bakanlığının

kaynaklarının tükenmesine yol açıyor. Bazen ameliyatların masraflarını ödemek

zorunda kaldığı için hastalar da maddi açıdan zorlanıyor."