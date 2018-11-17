İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni Mustafa Fuat Er, haber ajanslarının teknoloji firmalarını çok iyi takip etmek ve kendi uygulamalarını geliştirebilmek durumunda olduğunu belirterek, "Kullanıcıdaki eğilimleri iyi tanıdığımız ve iyi içerik ürettiğimiz müddetçe bunların hepsiyle mücadele edebiliriz. Sürekli kendimizi güncek tutmak zorundayız." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Haber Ajanslarında Dijital Dönüşüm: AA Deneyimi" konulu panelde konuşan Er, bu işe başladıklarında Instagram'ın bu kadar çok kullanılmadığını, dijital medyayla birlikte her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi.

Ajans olarak bu konuda ana akım medya kanallarından çok daha iyi bir yerde olduklarını belirten Er, buradaki dönüşümü sağlamanın en büyük sırrının kullanıcı alışkanlıklarını takip etmek ve sürekliliği sağlamak olduğunu belirtti.

Yeni medya yayın yönetmenliği altında 3 ayrı editörlük kurduklarını aktaran Er, "Web editörlüğü, sosyal medya editörlüğü ve multi medya editörlüğü kurduk. Sadece internet yayıncılığıyla bu işin üstesinden gelmemiz mümkün değildi. Çünkü birçok görsel bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Sosyal medyadaki dili anlayacak personele sahip olmanız gerekiyor. Sadece düz montaj değil interaktif bir şekilde montaj yapabilecek personel ihtiyacınız var. Bunları yapmak için de kendi bilim şemanızı çok hızlı bir şekilde güncellemeniz ama bu hızlılıkta da yere sağlam basmanız gerekiyor." diye konuştu.