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"ABNA-SE, Balkanlar'da ortak girişimlere önayak olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Atina-Makedonya Haber Ajansı Genel Müdürü Michalis Psilos: - "AA ve ANA-MPA ile diğer haber ajanslarının katılımıyla ABNA-SE, Balkanlar'da iş birliği ve birlikte yaşama fikrini destekleyecek ve bu konuda ortak girişimlere önayak olacak" - "AA büyük bir haber ajansı. 13 dilde yayın yapıyor, bu çok önemli. Sadece ulusal bir ajans değil, aynı zamanda uluslararası bir haber ajansı. Bu yüzden AA ve ANA-MPA iş birliği çok elzem. Bu iş birliği Yunanistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini de teşvik etmesi açısından çok önemli olacak"

İSTANBUL (AA) - Atina-Makedonya Haber Ajansı (ANA-MPA) Genel Müdürü Michalis Psilos, Anadolu Ajansı (AA) ve ANA-MPA ile diğer haber ajanslarının katılımıyla Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (ABNA-SE), Balkanlar'da işbirliği ve birlikte yaşama fikrini destekleyeceğini ve bu konuda ortak girişimlere önayak olacağını söyledi.

AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen ABNA-SE 27. Genel Kurulu, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de yapıldı.

ABNA-SE eski dönem başkanı olan ANA-MPA'nın Genel Müdürü Michalis Psilos, genel kurulun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan haber ajanslarının organizasyonu olan ABNA-SE'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

Psilos, özellikle ABNA-SE'nin, üye ülkeler arasında arasında barışa, iş birliğine ve dostluğa katkıda bulunması bakımından önemine değindi.

Balkanlar'ın savaşları da içine alan tarihine değinen Psilos, Balkanlar'ın "barış ve birlikte yaşam bölgesi" olmasını istediklerini söyledi.

ANA-MPA'nın Genel Müdürü Michalis Psilos, sözlerine şöyle devam etti:

"AA ve ANA-MPA ile diğer haber ajanslarının katılımıyla ABNA-SE, Balkanlar'da iş birliği ve birlikte yaşama fikrini destekleyecek ve bu konuda ortak girişimlere önayak olacak. Bizim için bir araya gelmek çok önemli.

AA büyük bir haber ajansı.13 dilde yayın yapıyor, bu çok önemli. Sadece ulusal bir ajans değil aynı zamanda uluslararası bir haber ajansı. Bu yüzden AA ve ANA-MPA iş birliği çok elzem. Bu iş birliği Yunanistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini de teşvik etmesi açısından çok önemli olacak."

Yunanistan ve Türkiye'nin korkacak hiç bir şeyi olmadığını ifade eden Psilos, "Biz bir araya gelip tartışmalıyız ve tüm gazeteciler bu doğrultuda olmalı. Gazeteciler, barışı ve dostluğu, bu yöndeki ortak girişimleri desteklemeli. Bence AA ve ANA-MPA'nın, insanlarımız ve ülkelerimiz arasında bu doğrultuda yapacak çok fazla şey var." dedi.

Haberlerin doğrulanmasının önemine değinen Psilos, "Yalan haber yüzyılında yaşıyoruz. Özellikle internette çok fazla yalan haber var. İnsanlar, neyin doğru neyin söylenti ya da yanlış olduğunu bilmiyor. Bu nedenle haber ajanslarının rolü, doğru haberleri, hızlı ve güvenilir bir şekilde yayımlamak. Balkanlar'da haberlerin doğrulanması çok önemli. Bu doğrultuda ilerleyen haber ajanslarının rolü kritik." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
ANBA-SE Balkanlar gazeteci

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