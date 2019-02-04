‘AB’nin Aşağılayıcı Koşullarını Kabul Etmeyeceğiz’

Avrupa Birliği (AB), geçen hafta İran’la ABD’nin yaptırımlarına takılmadan dolar dışı ticaret yapabilmek için Özel Amaçlı Araç adlı yeni mekanizmayı devreye sokmaya yakın olduğunu açıklamıştı.

Ancak İran yargı sisteminin başkanı Sadık Amoli-Laricani Tahran’ın AB tarafından konulan “aşağılayıcı koşulları” asla kabul etmeyeceğini söyledi.

AB, Amerika’nın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında bölgede Avrupalı şirketlerin kazandığı avantajı kaybetmemek için İran’la ticarette ABD yaptırımlarını baypas edecek bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyordu. Son olarak Almanya alternatif sistemin yakında hazır olacağını duyurmuştu.

Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre Laricani konuyla ilgili açıklamasında, ‘‘Dokuz ay boyunca süren görüşmeler ve ertelemelerin ardından Avrupalılar sadece gıda ve ilaç ticaretini içeren sınırlı kapasiteye sahip bir mekanizma oluşturdu’’ dedi.

Laricani, ‘‘İran onların FATF’ye (Mali Eylem Görev Gücü) katılmak için öne sürdükleri tuhaf ve aşağılayıcı koşullarını asla kabul etmeyecek.’’