‘AB’nin Aşağılayıcı Koşullarını Kabul Etmeyeceğiz’

Avrupa Birliği (AB), geçen hafta İran’la ABD’nin yaptırımlarına takılmadan dolar dışı ticaret yapabilmek için Özel Amaçlı Araç adlı yeni mekanizmayı devreye sokmaya yakın olduğunu açıklamıştı.
Ancak İran yargı sisteminin başkanı Sadık Amoli-Laricani Tahran’ın AB tarafından konulan “aşağılayıcı koşulları” asla kabul etmeyeceğini söyledi.
AB, Amerika’nın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında bölgede Avrupalı şirketlerin kazandığı avantajı kaybetmemek için İran’la ticarette ABD yaptırımlarını baypas edecek bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyordu. Son olarak Almanya alternatif sistemin yakında hazır olacağını duyurmuştu.
Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre Laricani konuyla ilgili açıklamasında, ‘‘Dokuz ay boyunca süren görüşmeler ve ertelemelerin ardından Avrupalılar sadece gıda ve ilaç ticaretini içeren sınırlı kapasiteye sahip bir mekanizma oluşturdu’’ dedi.
Laricani, ‘‘İran onların FATF’ye (Mali Eylem Görev Gücü) katılmak için öne sürdükleri tuhaf ve aşağılayıcı koşullarını asla kabul etmeyecek.’’
İran, Avrupa ülkelerinin ekonomik fayda üretmesini sağlayamaması halinde nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor. Avrupalılar ise İran’ın anlaşmanın sınırları içinde kalmayı sürdürmesi halinde şirketlerinin Tahran’la iş yapmasına yardım edeceği sözünü vermişti.
Yeni ABD yaptırımları Avrupalı ülkeleri İran’la iş yapmayı bırakmaya büyük ölçüde ikna etmişti. ABD, Avrupa’nın oluşturduğu Özel Amaçlı Araç mekanizmasının da bu durumu değiştireceğini düşünmediğini belirtiyor.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum