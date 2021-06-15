AB'nin aşı kimliği için imzalar atıldı

Aşı kimliği düzenlemesi imzalandı.Korona pandemisi nedeniyle bir yıldan uzun süredir Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahat başka olmak üzere pek çok özgürlüğe kısıtlamalar getirildi. 1 Temmuz'dan itibaren ise üye ülkelerde geçerli olması planlanan dijital aşı kimliği belgesi ile söz konusu kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin düzenleme bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa'nın katıldığı bir törenle imzalandı.

Törenin ardından bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dijital aşı kimliğinin açık ve dijital Avrupa'nın sembolü olduğunu söyledi ve dijital çağdaki dünyada AB'nin öncü rolünün de kanıtı olduğunu ifade etti.

Aşı kimliğinin teknik alt yapısının üye 15 ülkede çarşamba gününden itibaren koordineli şekilde bağlantıya geçirilmesi hedefleniyor. Dijital olan aşı kimliği, adından da anlaşılacağı üzere taşıyan kişinin AB içinde geçerli kabul edilen bir aşıyı olup olmadığına, aktüel test sonucuna veya Covid-19 hastalığını atlatıp atlatmadığına dair verileri içeriyor. Dijital kimliğin yanı sıra belge kağıt formunda da vatandaşlara verilebilecek. Bazı ülkeler söz konusu aşı kimliğini vatandaşlarına dağıtmaya başladı bile. Bunlar arasında Almanya da var.