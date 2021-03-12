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AB'nin aşı kimliği sadece onaylı aşılara

12.03.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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AB'nin aşı kimliği sadece onaylı aşılara

AB, planladığı "aşı kimliği"ni sadece Avrupa'da izni verilen aşıları kullananlara verileceğini açıkladı.

Ancak Avrupa içi seyahatlerde aşı kimliği talep edilip edilmeyeceği ise belirsiz.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'nin planladığı aşı kimliğininsadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıları belgeleyeceğini açıkladı. Bu açıklama, bazı Avrupa ülkelerinde kullanılmak istenen Rus ve Çin üretimi aşıları kullananlara aşı kimliği verilmeyeceği anlamına geliyor.

EMA tarafından şimdiye kadar Biontech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının yanı sıra Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara kullanım izni verildi. Ancak AB üyesi Macaristan, EMA tarafından onaylanmamış olan Çin aşısı Sinopharm'ı kullanırken Slovakya ve Çekya da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının siparişini verdi.

EMA, Sputnik V'nin onay için yaptığı başvuruyu Mart başında incelemeye almıştı. EMA'nın Sputnik V için kararını birkaç hafta içinde vermesi bekleniyor.

Seyahatler kolaylaşacak

Açıklamasında AB vatandaşlarının böylece "virüsü yayma ihtimalinin çok düşük" olacağını belgeleyeceğini belirten AB yetkilisi Johansson, kimliğin aşılı insanların seyahatlerini yeniden PCR testi yaptırma zorunla kalmadan kolaylaştırabileceğini söyledi.

Ancak öte yandan bu belgenin, Avrupa Birliği içi seyahatlerde ya da etkinlik ziyaretlerinde şart koşulup koşulmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Belçika gibi bazı ülkeler, Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşımın aşı kimliğine bağlanmasına karşı. Bazı ülkeler de az sayıdaki aşılanmış kişiye ayrıcılık tanınmasını istemiyor.

AB hükümet ve devlet başkanları, Şubat sonundaki bir araya geldikleri zirvede, Avrupa çapında dijital bir aşı kimliği oluşturulması konusunda anlaşmıştı. AB Komisyonu da önümüzdeki Çarşamba günü ulusal düzeyde planlanan aşı sertifikalarının ülkeler arasında uyumlu hale getirilmesi için önerilerini açıklayacak.

Johansson, "yeşil sertifika" olarak adlandırılan bu belgede, negatif PCR testi sonucu ve koronavirüse karşı oluşmuş antikor bilgilerinin de kayıtlı olması gerektiğini söyledi. Aşı kimliğinin yaz aylarına kadar yürürlüğe sokulması hedefleniyor.

AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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