AB'nin aşı kimliği sadece onaylı aşılara

Ancak Avrupa içi seyahatlerde aşı kimliği talep edilip edilmeyeceği ise belirsiz.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'nin planladığı aşı kimliğininsadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıları belgeleyeceğini açıkladı. Bu açıklama, bazı Avrupa ülkelerinde kullanılmak istenen Rus ve Çin üretimi aşıları kullananlara aşı kimliği verilmeyeceği anlamına geliyor.

EMA tarafından şimdiye kadar Biontech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının yanı sıra Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara kullanım izni verildi. Ancak AB üyesi Macaristan, EMA tarafından onaylanmamış olan Çin aşısı Sinopharm'ı kullanırken Slovakya ve Çekya da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının siparişini verdi.

EMA, Sputnik V'nin onay için yaptığı başvuruyu Mart başında incelemeye almıştı. EMA'nın Sputnik V için kararını birkaç hafta içinde vermesi bekleniyor.

Seyahatler kolaylaşacak