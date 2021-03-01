AB’nin Aşı Pasaportu Planları Somutlaşıyor

Pasaportun uygulamada başarılı olması için AB’deki üye ülkelerin desteğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Leyen, dijital belgenin hedefinin aşı olanların bunu kanıtlayabilmeleri olduğunu hatırlattı. Pasaportta yer alacak bilgiler hakkında da konuşan Leyen, aşılamanın tarih ve yerinin belgeleneceğini, ayrıca kullanılan aşının ekleneceğini, yapılan Corona testlerinin ve hastalığa yakalanma durumunda bu konudaki bilgilerin de pasaportta bulunacağını duyurdu.

Alman Birlik Partileri CDU/CSU’nun milletvekilleri ile biraraya geldiği toplantıda konuşan Leyen, pasaportun teknik olarak işlevsel hale getirilmesinin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Ursula van der Leyen, geçen Cuma günü yapılan AB liderler zirvesinden sonra yaptığı bir açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında başlayan aşı pasaportu çalışmalarının 3 ay süreceğini ifade etmişti. Leyen, açıklık getirilmesi gereken çok sayıda soru bulunduğuna işaret ederek, örneğin aşı olanların virüsü bulaştırıp-bulaştırmadığı ve aşının koruyuculuğunun ne kadar sürdüğü gibi soruların henüz yanıtının bulunmadığını söylemişti.

Maas’dan destek

Aşı pasaportu çalışmaları konusunda görüş belirten bir diğer isim Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas oldu. "Avrupa aşı pasaportu üzerinde son hızla çalışmalıyız. Tercihimiz, akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital platformlar için düzenlenmiş bir uygulama" diyen Maas, Coronaya karşı verilen mücadelede çok zaman kaybı yaşandığını belirterek, "Nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince hızlı bir şekilde aşılamalıyız. Aşı pasaportunun zamanında hazır olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Coronavirüs salgını gündemiyle toplanan Avrupa Birliği liderleri, aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek aşı pasaportu konusunda tam anlamıyla uzlaşamamıştı. Avusturya Başbakanı Kurz, İsrail’de olduğu gibi bir uygulamaya geçilmesi önerisini yapmış ve AB genelinde bir çözüm bulunması için girişimde bulunacaklarını kaydederek, aksi takdirde ulusal düzeyde bir planlamaya gidileceğini açıklamıştı. Avusturya’nın önerisine Yunanistan ve İspanya destek verirken, Başbakan Angela Merkel‘in süreci frenlemesi dikkat çekmişti. Pasaportunun Almanya’da ve diğer AB ülkelerinde şu anda az sayıda kişi aşılandığı için seyahat serbestliği bakımından bir rol oynamayacağını söyleyen Merkel, ancak buna rağmen pasaport ile ilgili hazırlıkların sürebileceğini söylemekle yetinmişti.

