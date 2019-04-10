AB’nin Brexit’i bir yıl uzatma ihtimali Theresa May’in planını bozdu

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Fransa ve Almanya’dan beklediği desteği görememesi ile Brexit tarihinin 2020 Mart’ına uzatılma ihtimali ortaya çıktı.

Başbakan Theresa May’in İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihini 2020’ye uzatmak yerine kısa süreli erteleme planı boşa çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği politikacıları, May’in partilerle görüşmelerinin bir sonuç doğuracağına inanmadıkları sinyalini verdi. Tusk, AB’nin Çarşamba günü yapacağı zirve için 27 Avrupa ülkesi liderine davet mektubu gönderdi. Tusk, davet mektubunda liderlerin Brexit’in daha uzun süre ertelenmesine destek vermelerini isteyerek, Theresa May’in 30 Haziran’daki ayrılma isteğine eleştiri getirdi. Donald Tusk, Brexit’in art arda kısa sürelerle uzatılmasının uzatmalar serisi ve acil zirveler riskini ortaya çıkaracağını söyledi.

AB’li bir diplomat ise, AB büyükelçilerinin gece yarısına kadar süren toplantıda Brexit ertelemesinin Aralık sonu veya 2020 Mart sonu olarak tespit edilmesinde fikir birliğine vardıklarını söyledi. Ancak uzun süreli Brexit ertelemesinde Theresa May’in başbakan olarak kalıp kalamayacağının şüpheli olduğu, çünkü May’in yaptığı bir açıklamada 30 Haziran’dan daha uzun sureli bir ertelemeyi başbakan olarak kabul edemeyeceğini söylediği hatırlatıldı. May’in Avrupa Birliği seçimlerine katılmaya götüren uzun bir Brexit ertelemesi ile karşı kaşıya kalması ve İşçi Partisi ile yapılan anlaşmanın Gümrük Birliği’nde kalma konusunu da kapsaması durumunda partisinden büyük tepki görmesinin beklendiği kaydedildi.

