AB'nin Doğu Akdeniz Çağrısına Türk Dışişleri'nden Yanıt

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle artan tansiyona dair Avrupa Birliği’nden gelen çağrıya, Türk Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla yanıt verildi.

Bakanlık resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yanan olduğu belirtildi. Açıklamada “Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır” denildi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da dün yaptıkları açıklamada Türkiye’ye Akdeniz’de gerilimi azaltma ve diyaloğa geçme çağrısında bulunmuşlardı.

