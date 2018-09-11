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AB'nin gıda güvenliği politikalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Foodwatch adlı sivil toplum örgütü, AB Komisyonu binası önünde düzenlediği eylemde Avrupa'daki gıda skandallarını protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Foodwatch adlı sivil toplum örgütü, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası önünde yaptığı eylemde Avrupa'daki gıda skandallarını protesto etti.

Gösteride dağıtılan bildiride, Avrupa genelinde son dönemde yaşanan büyük gıda skandallarına karşı AB Komisyonunun yeterli önlemleri almadığı savunularak, 500 milyon tüketicinin sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in söz konusu durumu değiştirmek için adım atmadığına yer verilen bildiride, bunun yerine büyük gıda firmalarının menfaatlerinin korunduğu ileri sürüldü.

Bildiride, AB Genel Gıda Yasası'nın (GFL) zayıflığına değinilerek, yasanın tüketicileri yanlış yönlendiren firmalara karşı daha ciddi önlemler içermesi gerektiği kaydedildi.

Eylemde, Juncker maskesi takan bir göstericinin önünde bulunan masaya ise zehirli gıdaları andıran ürünler dizildi.

Fransa’da geçen yıl üretilen ve onlarca dünya ülkesine satılan bebek sütlerinde de salmonella bakterisine rastlanmıştı. Bundan dolayı da tüm dünyada milyonlarca kutu bebek sütü geri çağrılmıştı. Yine Hollanda kaynaklı yumurtalarda fipronil adlı kimyasal ilaca rastlanmış ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde milyonlarca yumurta toplanmıştı.

Hollanda’da gıda maddelerinin kontrolünden sorumlu kurum NVWA, 2013'te kaynağı belirsiz 50 bin ton ete, at etinin karıştırılmış olma ihtimali bulunduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB foodwatch gıda güvenliği

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