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AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları

11.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi.

Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.Polonya-Belarus sınırında bekleyen binlerce sığınmacıyla ilgili gerginlik sürerken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun gizli ibareli kurum içi belgesinde kaçakçılık şebekelerinin işleyişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Alman "Die Welt" gazetesinin söz konusu belgeye dayandırdığı haberde, sığınmacıların Belarus'tan Polonya yoluyla AB'ye girişlerine yardımcı olan kişilerin büyük bölümünün Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

Çoğu Suriyeliler olmak üzere Afganistan, İran, Irak, Kuveyt ve Yemen'den kaçan sığınmacıların, kiralık kamyonlarla Polonya'dan Almanya'ya taşınmasında, Almanya'da yaşayan Türk, İran, Suriye ve Irak vatandaşlarının önemli rol oynadığı kaydedildi. Tutuklanan kamyon şoförleri arasında ayrıca Polonya'nın verdiği Schengen vizesine sahip Belarusluların yanı sıra Hollanda'da yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu belirtildi. AB Komisyonu'nun belgesinde, Polonya sınırında bekleyen sığınmacıların ana hedefinin Almanya ve Finlandiya'ya varmak olduğuna yer veriliyor.

"Belavia-THY iş birliği"

"Welt"in belgeye dayandırdığı haberde, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" ifadesi de yer aldı. Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış, THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

AB Komisyonu'nun belgesinde ayrıca Dubai üzerinden Belarus'un başkenti Minsk'e uçan Irak ve Suriye vatandaşlarının sayısının arttığı, havayolları şirketi Fly Dubai'nin her gün Dubai'den Minsk'e, Suriye'den Cham Wing havayolları şirketinin de Şam'dan Minsk'e charter uçuşları düzenlediği bilgisi yer aldı.

AB Komisyonu, Rusya'nın da insan kaçakçıları için önemli bir rota haline gelebileceği uyarısı yaparak Rusya'nın Estonya ve Letonya sınırı yakınındaki Pskow havaalanının yeni bir göç rotasına dönüşebileceğine işaret etti. Belgede Pskow'un Belarus, Türkiye ve Mısır'dan gelenlerin Baltık ülkelerine geçeceği bir transit noktası işlevi görebileceği kaydedildi.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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