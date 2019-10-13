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AB'nin göçmen endişesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

AB, 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırsa da kıta genelinde göçün engellenmesi için ortak politika geliştirilemedi - Brüksel'deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi Uzmanı Mikkel Barslund: - "Özellikle kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi" - "Göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor"

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Avrupa Birliği (AB), 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırsa da uzmanlar, kıta genelinde ortak politika geliştirilememesi nedeniyle olası bir mülteci akınında Türkiye ile müzakerenin önemine işaret ediyor.

Son yıllarda yaşanan mülteci akınına çözüm arayan AB'yi krizden Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakat çıkardı. Bunun yanı sıra sınır muhafızlarını 10 bine çıkarma kararı alan AB, aynı zamanda üyeleriyle sınır paylaşan üçüncü ülkelerle de anlaşmalar imzaladı ve duvarlar inşa etti. AB, yine de göç krizine ortak politika geliştirmekte güçlük çekiyor.

- Göçmen korkusu sınırları güçlendirdi

AB, 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu.

Birlik, özellikle üyelerle sınır paylaşan ülkeler ve Akdeniz'deki bazı devletler ile anlaşmalar yoluyla sınırlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Brüksel, göç için 2014-2020'de 13 milyar avro kaynak ayırdı. Yeni dönemde bu miktarın 35 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. AB'nin, sınır ülkelerdeki göçle mücadele polisi sayısını ise 10 bine çıkarması hedefleniyor.

- Göçmenlere karşı yükselen duvarlar

Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.

İspanya'da 2, Macaristan'da 3, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Slovenya, Estonya ile AB üyesi olmayan Makedonya'da da birer duvar bulunuyor.

Özellikle, 2015'teki göçmen krizinde bazı ülkeler sınırlarına duvar inşa ederken bazıları da mevcut duvarları genişletti, kilometrelerce tel örgü çekti.

- Ortak politika geliştirilemiyor

Avrupa, göç akını konusunda her ne kadar "önceki deneyimlerinden tecrübe kazandığını" iddia etse de özellikle Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak AB'nin göç politikasını sarsıyor.

Öte yandan İtalya, Yunanistan, Malta ve İspanya gibi devletler Almanya ve Fransa gibi AB'nin lokomotif güçlerinin göç konusunda yeterince sorumluluk almadığını savunuyor.

AB içindeki bu parçalı tablo, göç konusunda ortak politika geliştirilmesini engelliyor.

- "Krizin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel'deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Uzmanı Mikkel Barslund, AB'nin Ege'den gelebilecek yeni bir mülteci akınına tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Barslund, "AB, göçmen akınına hem hazır hem değil. Hazır değil çünkü mültecilerin üye ülkeler arasında nasıl bölüştürüleceği hususunda bir politika geliştirilemedi. Özellikle kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi. Bu başlıklarda ilerleme gözlenmiyor." dedi.

Mikkel Barslund, AB'nin yeni bir göçmen akınına hazır olduğu noktayı ise "Yunanistan ve AB yetkilileri, göçmen krizini tecrübe ettiler ve ne anlama geldiğini artık biliyorlar. Buna yönelik hazırlıklar yaptılar." sözleriyle açıkladı.

Avrupa ülkelerinin göç konusunda hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar inşa ettiğini anımsatan Barslund, "Diğer yandan göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB göçmen Kriz Türkiye

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