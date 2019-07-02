AB’nin İki Önemli Görevi İçin İki Kadın Siyasetçi Gündemde

Macron, AB Komisyonu başkanlığı için de Almanya Savunma Bakanı Ursula Van der Leyen'i önerdi. Doğu Avrupa ülkeleri, Hollanda eski Dışişleri Bakanı sosyalist isim Frans Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanı olmasına karşı çıkmıştı.

Aynı kaynaklar, Ekim ayında görev süresi dolacak Mario Draghi'nin yerine IMF Başkanı Christine Lagarde'ın getirilmesine, Merkel'in çok pozitif yaklaştığını belirtiyorlar.

Özellikle Almanya ve Fransa arasında sürdürülen pazarlıklarda AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası başkanlıkları için iki isim üzerinde anlaşma sağlanmışa benziyor.

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının, birliğin üst düzey görevlere getirilecek isimleri müzakere ettiği zorlu görüşmeler Brüksel’de üçüncü gününde.

AB Komisyonu, birlik bütçesini ve mali yapısını idare ediyor, birlik dışı ülkelerle ticaret müzakereleri yürütüyor, rekabet koşullarını belirliyor. 500 milyon nüfuslu AB’nin iklim değişikliğinden göçe tüm politikalarından sorumlu olan Komisyon’ın başkanlığı bu nedenle kritik önemde.

AB liderlerinin sadece Komisyon değil, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Konseyi başkanlıkları konusunda da uzlaşmaya varması gerekiyor.

Eğer Macron’un teklifi kabul görürse, Komisyon ve Merkez Bankası başkanlıklarına ilk defa kadın siyasetçiler atanmış olacak. Ancak Avrupalı diplomatlara göre iki isim de merkez sağda yer aldığından, yardımcılıklarına sol görüşlü siyasetçilerin getirilmesi bekleniyor.

Hollanda eski Dışişleri Bakanı Timmermans’ın AB Komisyonu'nun sanayi ve ekonomiden sorumlu üyesi olabileceği belirtiliyor. Komisyonun dış politika şefinin Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın da desteği ile Maros Sefcovic olması, bütçeden sorumlu komisyon üyeliğine de İspanya'dan Nadia Calvino getirilmesi gündemde.