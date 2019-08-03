HABER

AB'nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

03.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

IMF'de Christine Lagarde'dan boşalacak başkanlık koltuğuna yine Avrupa'dan bir kadın oturmaya hazırlanıyor.

AB'nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

AB, Bulgar Kristalina Georgieva'yı aday gösterme kararı aldı.Avrupa Birliği ülkeleri, Dünya Bankası'nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kristalina Georgieva'yı Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanlığı için aday gösterme konusunda anlaştı.

Christine Lagarde'dan boşalacak olan IMF Başkanlığı koltuğuna Georgieva'nın aday olarak sunulması için AB hükümetleri, 12 saat süren müzakerelerin ardından oylama yaptı. Bulgaristan asıllı Georgieva, iki tur üzerinden yapılan oylamada Hollanda'nın eski Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem'e karşı üstünlük sağlayan isim oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter üzerinde paylaştığı mesajında "IMF görevine etkin katkı sağlamak için tüm niteliklere sahipsiniz" sözleri ile Georgieva'yı tebrik etti.

12 Eylül itibariyle Avrupa Merkez Bankası Başkanlığını üstlenecek olan Lagarde'ın, IMF'deki görevini alacak isim için aday gösterme süreci 6 Eylül'e kadar sürecek. IMF Yönetim Kurulu, 4 Ekim'e kadar seçimini yapmayı hedefliyor.

Bu ay 66 yaşına basacak olan Georgieva'nın göreve gelmesi için IMF'nin yasalarında değişiklik yapılması gerekecek. IMF yasaları, para kurulunu başına geçecek ismin 65 yaşından küçük olmasını talep ediyor.

Georgieva, Dünya Bankası'ndaki görevinin öncesinde Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımdan Sorumlu AB Komiseri olarak görev yapmış, ve ayrıca Avrupa Komisyonu'nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığını üstlenmişti.

Ekonomi bilimi alanında doktorası olan Georgieva, 2016'da Antonio Gutteres'e karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarışmıştı.

Geleneksel olarak Avrupa ülkeleri, 189 ülkenin yer aldığı IMF'de başkan olacak ismi aday gösteriyor. Dünya Bankası Başkanı için aday belirleme görevini ise Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor.

AFP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim!Bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim!
Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim!

Çin ticaret konusunda ABD ile "konuşmaya da savaşmaya da" hazır

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

ABD'den Rusya'ya "Skripal" yaptırımları

Flaş karar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor

ABD'de 'Rusya' hazırlığı! Denemeler başlıyor

Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren

Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren

Trump: Başkan Kim beni hayal kırıklığına düşürmek istemez

'Kim, arkadaşı Başkan Trump’ı hayal kırıklığına uğratmaz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.