AB'nin IMF Başkanı Adayına 'Amerikan Ekolü' Eleştirisi

Avrupa Birliği, IMF Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası'nın başına geçecek olması nedeniyle, Avrupa'nın IMF adayı olarak Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva'nın sunulmasını kararlaştırdı. Ancak AB içinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği aday olan Georgieva'nın, Amerikan üniversitelerinde eğitim görmesi ve Dünya Bankası'nda çalışması, "Trump'ın ekonomi politikalarına karşı yeterince durabilecek mi ?" ya da "Euro Grubu'nun sözcüsü olabilecek mi?" tartışmalarını başlattı. Fransız Le Figaro gazetesi, Macron'un adayının seçilmesini Avrupa için bir "Pirus Zaferi" yani rakibin işine daha çok yarayacak bir zafer olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği ekonomi bakanları, geçen Cuma günü bir araya gelerek, uzlaşma olmaması nedeniyle, Birlik tarihinde ilk kez, IMF Başkanı Christine Lagarde'ın yerine AB adına IMF’ye önerilecek aday için oylama yaptı. Oylamaya AB’den ayrılmak isteyen İngiltere katılmazdı. IMF’nin başkanlığı için, AB eski komiseri ve Dünya Bankası'nın iki numaralı ismi, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinin desteklediği Kristalina Georgieva, Almanya ve Hollanda'nın desteklediği Euro Grup eski Başkanı Hollandalı Jeroen Dijsselbloem, Euro Grup Başkanı Portekiz Mario Centeno, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ve İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino aday oldu.

Gün içinde, 3 aday çekilirken, Georgieva ve Dijsselbloem yarışta kaldı. Avrupa Birliği içindeki derin bölünmeyi bir kez daha gözler önüne seren oylamada, Dijsselbloem, oyların yüzde 44'ünü alırken, Georgieva, yüzde 56 ile AB'nin adayı olmaya hak kazandı. Böylece, Avrupa Merkez Bankası başkanlığını Fransa, AB Komisyonu başkanlığını Almanya, Avrupa Parlamentosu başkanlığını İtalya alırken, IMF Başkanlığı da Doğu Avrupa'ya verilerek, birlik içinde önemli görevlere getirilmemekten şikayet eden bu bölgesinin arzusu da yerine getirildi. Amerikan ekolü sorunu Kurulduğu 1944 yılından bu yana IMF'nin başına bir Avrupalı, Dünya Bankası'nın başına ise bir Amerikalı seçilmesi geleneği oluştu. Ağustos ayı ortasında 66 yaşına girecek olan Georgieva'nın, yaşından dolayı, Ekim ayında toplanacak olan IMF yönetiminden özel onay alması gerekiyor. Georgieva'nın 65 yaş sınırı engeli, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den "yaş konusunda gereken izni verecekleri" teminatı alınarak aşıldı. Ancak Georgieva'nın yaşından daha büyük soru işaretleri AB ülkeleri arasında endişe kaynağı oluşturuyor. Bulgar ekonomistin, uluslararası ekonomi bilgisi ve tecrübesinin tartışma götürmez olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak, AB Euro Grubu üyesi bile olmayan 7 milyon nüfuslu bir ülkenin adayının Euro Grubu'nun sözcüsü olabilme şansının zor olduğu belirtiliyor.