HABER

"AB'nin INSTEX için bahanesi kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "INSTEX'in faaliyete geçmesi için buna benzer bir mekanizmayı İran'da kurmamız gerekiyordu. Bu mekanizma geçen hafta İran'da kuruldu. Gelinen aşamada İran ile mali kanalı uygulamaya geçirmesi için AB ülkelerinin hiçbir bahanesi kalmadı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin İran ile ticareti devam ettirmek için kurulan INSTEX'i uygulamaya geçirmek için hiçbir bahanelerinin kalmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığında gazetecilere açıklama yapan Zarif, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından kurulan özel ödeme kanalı INSTEX'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

AB ülkelerinin INSTEX'in uygulamaya geçirilmesiyle ilgili tutumunun "kabul edilemez" olduğunu belirten Zarif, "INSTEX'in faaliyete geçmesi için buna benzer bir mekanizmayı İran'da kurmamız gerekiyordu. Bu mekanizma geçen hafta İran'da kuruldu. Gelinen aşamada İran ile mali kanalı uygulamaya geçirmesi için AB ülkelerinin hiçbir bahanesi kalmadı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB ülkelerinin defalarca kez taahhütlerine bağlı kalacaklarını açıkladıklarını ve INSTEX'in bu kapsamda kurulduğunu hatırlatan Zarif, "INSTEX mekanizmasının AB ülkeleri tarafından ilan edilmesi ilk adımdı ancak AB ülkeleri çok geç kaldı. İran'ın kendilerini bekleyeceğini zannetmesinler. AB ülkelerinin bu başlangıç mekanizması için ne kadar zamana ihtiyacı var bilmiyorum." şeklinde konuştu.

İran'ın komşularıyla çok iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Zarif, birçok ülkeyle INSTEX'e benzer kanallar kurduklarını ve bunların halihazırda faaliyette olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında 25 Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelen İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanlarının, İran ile doğal gaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı açıklanmıştı.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına işaret edilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarının 31 Ocak'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurduklarını duyurmasının ardından, INSTEX adlı mekanizmanın Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı 
Eski Milletvekili Akın son yolculuğuna uğurlandıEski Milletvekili Akın son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB INSTEX İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.