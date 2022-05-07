‘‘AB’nin İran Koordinatörü Tahran’ı Ziyaret Edecek’’

Avrupa Birliği Siyasi Direktörü ve nükleer görüşmeler koordinatörü Enrique Mora Salı günü İran’ı ziyaret edeceği bildirildi. Haberi Twitter’da paylaşan İran’ın yarı resmi haber ajansı Nour News, ziyaretin Viyana görüşmelerinden kalan önemli konuların ele alınması için yeni ve yapıcı bir adım olduğunu yazdı.

İran’la 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan müzakereler Mart ayından bu yana askıda. Görüşmelerin durmasına başta İran’ın, Devrim Muhafızları Birliği’nin Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Terör Örgütleri listesinden çıkartılması konusundaki ısrarı neden olmuştu.

Borrell: ‘‘Orta yol arıyoruz’’

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa’nın bir yıldan uzun süredir devam eden diplomatik çabalarını tehdit eden anlaşmazlığı çözmek için bir ‘‘orta yol’’ aradığını belirtti.

Financial Times, Borrell’in Devrim Muhafızları’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasını, ancak örgütün diğer birimlerinin listede kalmasını seçenekler arasında değerlendirdiğini belirtti. İran’ın elit güvenlik gücü İslam Devrimi Muhafızları’nın birçok kolu ve geniş bir ticaret imparatorluğu var.

Borrell, Mora’nın konuyu görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret etmesini istediğini söyledi; ancak İran’ın çok isteksiz olduğunu belirtti ve bu diplomatik çaba için ‘‘son kurşun’’ benzetmesini yaptı.

Financial Times haberde Borrell’in müzakerecilerin İran’a ültimatom vermeyeceğini söylediği bilgisine de yer verdi.

Reuters haber ajansı geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana petrol fiyatlarındaki artıştan cesaret alan İran'ın dini yöneticilerinin, ülkenin enerjiye bağımlı ekonomisini hedef alan yaptırımları hafifletecek 2015 anlaşmasını canlandırmak için acele etmediklerini yazmıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adıyla bilinen 2015 tarihli nükleer anlaşma İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımları azaltmayı öngörüyordu.

Eski Başkan Donald Trump, İran’ın Ortadoğu’daki faaliyetlerini ve füze programını kapsamadığı gerekçesiyle anlaşmayı yetersiz bulduğunu belirterek 2018 yılında ABD’yi anlaşmadan çekmişti.

