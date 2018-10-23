AB'nin İtalya'nın bütçe taslağını reddetmesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine ilişkin, "Bir hükümete değil, bir halka saldırıyorlar. Bunlar, İtalyanları daha da rahatsız edecek şeyler." dedi.

Salvini, ziyaret için bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te, AB Komisyonunun ülkesinin gelecek yılki bütçe planını reddetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salvini, "Bir hükümete değil, bir halka saldırıyorlar. Bunlar, İtalyanları daha da rahatsız edecek şeyler. Sonra da bazı kişiler Avrupa Birliği’nin popülaritesinin en düşük seviyesinde olmasından şikayet ediyor." ifadelerini kullandı.

Diğer Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya sitesi Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya’nın bütçesinin reddedilmesine değindi.

Hükümetin İtalyanların sosyal haklarını koruyan "son siper" olduğunu kaydeden Di Maio, "Eğer pes edecek olursak, tasarruf yanlısı ‘uzmanlar’ hızla geri dönerler. Bu yüzden de pes etmeyeceğiz. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz, dolayısıyla durmayacağız." dedi.