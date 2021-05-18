AB'nin Ortadoğu deklarasyonuna Macaristan'dan veto

Çatışmalar ise uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen sürüyor.Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İsrail ve Hamas arasında giderek artan çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin ortak bir deklarasyon üzerinde uzlaşmaya varamadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'li bakanlarla Salı günü gerçekleştirdiği video konferans sonrasında yaptığı açıklamada, AB adına ortak bir metin hazırlama önerisinin Macaristan tarafından engellendiğini söyledi. İspanyol siyasetçi önerisinin Macaristan tarafından hangi gerekçelerle bloke edildiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail hükümetine ve Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla biliniyor. AB'li diplomatik kaynaklar bu nedenle Macaristan'ın, İsrail'e yönelik çağrılara da yer verilen ortak metne imza atmak istememiş olabileceğini tahmin ediyorlar.

Borrell'in açıklamasına göre, 27 AB üyesinden 26'sı kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgularken, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkında "tamamen" destek verdiklerini bildirdi. 26 üye ayrıca "şiddete derhal son verilmesi" ve "ateşkesin uygulanması" çağrısı yaptı.